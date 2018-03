வேலூர்: அரக்கோணம் அடுத்த திருவாலங்காடு ரயில் நிலையத்தில் விரைவு ரயில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. சென்னை – வண்ணாரப்பேட்டை – ராயபுரம் இடையே பராமரிப்பு பணி நடைபெறுவதால் விரைவு ரயில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

