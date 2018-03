நீலகிரி: முதுமலையில் 48 நாட்களுக்கு பிறகு யானை சவாரி மீண்டும் தொடங்கியது. வளர்ப்பு யானைகளுக்கான புத்துணர்வு முகாம் நேற்றுடன் நிறைவடைந்த நிலையில் மீண்டும் யானை சவாரி தொடங்கியது.

Source: Dinakaran

English summary

Elephant ride in mudumalai restarted

Nilgiri elephant ride in mudumalai: 48 days after it began again. Culture rejuvenation k for elephants