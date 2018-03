வேலூர் அருகே வீட்டில் குவியல் குவியலாக பாம்புகள் மீட்பு : வனத்துறையினர் விசாரணை

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த இந்திராநகரில் வீட்டில் இருந்து குவியல் குவியாக பாம்புகள் மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது. ராஜேந்திரன் என்பவரது வீட்டில் இருந்து 50-க்கும் மேற்பட்ட பாம்புகள் மற்றும் பாம்பு முட்டைகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து வனத்துறையினர் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Heaps of snakes in the House near Vellore recovery: needs investigation

