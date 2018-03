பழனி முருகன் கோயிலில் உற்சவர் சிலை முறைகேடு : ஐ.ஜி. பொன் மாணிக்கவேல் விசாரணை

திண்டுக்கல்: பழனி முருகன் கோயிலில் உற்சவர் விலை முறைகேடு தொடர்பாக சிலைக் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஐ.ஜி. பொன் மாணிக்கவேல் விசாரணை நடத்தி வருகிறார். முன்னதாக சிலை செய்ததில் முறைகேடு என்ற புகார் தொடர்பாக, கோப்புகளை ஆய்வு செய்தார். பழனி முருகன் கோயில் இணை ஆணையர் செல்வராஜிடம், ஐ.ஜி. பொன் மாணிக்கவேல் விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

