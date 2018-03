சேலம்: சேலம் மாவட்டம் கெங்கவல்லியில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியது. இதில் 300 காளைகள் மற்றும் 500-க்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

In jallikattu competition: 300 bulls participation gangavalli

