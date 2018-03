உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எந்த பிரதமரும் மீறியதில்லை; ஆனால் பிரதமர் மோடி மீறியுள்ளார் : அய்யாகண்ணு

சென்னை: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கவில்லை எனில் டெல்லி சென்று தற்கொலை செய்வதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று அய்யாகண்ணு தெரிவித்துள்ளார். உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எந்த பிரதமரும் இதுவரை மீறியதில்லை என்று தெரிவித்த அய்யாகண்ணு, ஆனால் பிரதமர் மோடி உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறியுள்ளார் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

The Prime Minister and the Supreme Court ruling which is not violated; But he has defied Prime Minister MODI: ayyakannu

If you have not set up a Management Board: Cauvery Chennai Delhi go suicide had no choice but to do that in the CIS