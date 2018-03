தமிழகத்தில் உள்ள கோவில்களில் பங்குனி தேரோட்டம் : ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்தனர்

நெல்லை: திருச்சி – லால்குடி சப்தரிஷீஸ்வர் கோவில் பங்குனி தேரோட்டம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. நெல்லை- தென்காசி அருகே கிளங்காடு ஜமதக்னீஸ்வரர் ஆலய பங்குனி தேரோட்ட விழாவை காண ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்தனர். காரைக்காலில் கைலாசநாதர் கோவில் பங்குனி உத்திர பிரமோற்சவ தேரோட்டம் வெகு விமர்சியாக நடைபெற்றது.

Source: Dinakaran

English summary

In temples in Tamil Nadu, a large number of devotees converged dicing panguni uthiram:

Paddy: trichy-saptharisheeswar Temple lalgudi panguni uthiram dicing very effectively. Paddy-tenkasi a.