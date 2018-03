தருமபுரி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வாசலில் குழந்தை பிறந்த அவலம்

தருமபுரி: தருமபுரி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இரவில் பூட்டியிருந்ததால் மருத்துவமனை வாசலிலேயே பெண் ஒருவருக்கு குழந்தை பிறந்தது. பிரசவ வலியால் துடித்த தீபா கம்பநைல்லூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு நேற்றிரவு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். இரவில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மூடியிருந்ததால் மருத்துவமனை வாசலிலேயே தீபா ஆண் குழந்தையை தீபா பெற்றெடுத்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Dharmapuri Government primary health centre at the entrance to the plight of child birth

Dharmapuri: Dharmapuri Government primary health centre at night because he was locked in the same woman for hospital door