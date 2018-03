மதுரை: மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே இளைஞர் ஒருவர் தீக்குளித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தீக்குளித்த இளைஞர் மீட்கப்பட்டு உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

Source: Dinakaran

A young man near the collectorate, Madurai immolations

Madurai: a young man set himself alight in Madurai district collector’s Office near has been a sensation since. Set himself alight