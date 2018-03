அமைதியாக நடந்த ஊர்வலத்தில் போலீஸார் தடியடி: ஹசாரே ஆதரவாளர் குற்றச்சாட்டு

புது டெல்லியில் சமூக ஆர்வலர் அன்னா ஹசாரே ஆதரவாளர்கள் நடத்திய அமைதியான மெழுகுவர்த்தி ஊர்வலத்தில் போலீஸாரால் தான் தாக்கப்பட்டதாக ஹசாரே ஆதரவாளர் சுஷில் பட் தெரிவித்துள்ளார்.

அன்னா ஹசாரேயின் ‘டீம் அன்னா’ அமைப்பின் உயர்மட்டக்குழு உறுப்பினரான பட், புதன் அன்று இரவு நடைபெற்ற ஊர்வலத்தில் துணை காவல் ஆணையரால் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார். அப்போது அவர் போலீஸ் வாகனத்தைத் தாக்கினார். இதைத் தொடர்ந்து போலீஸாரால் அவர் தாக்கப்பட்டார்.

விவசாயிகளுக்கு, விலை பொருட்களுக்கான உரிய ஆதார விலை வழங்கப்படவும் லோக்பால் மசோதா நிறைவேற்றவும் தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளவும் கோரி மத்திய அரசை வலியுறுத்தி சமூக ஆர்வலர் அன்னா ஹசாரே மார்ச் 23லிருந்து ராம்லீலா மைதானத்தில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்திவருகிறார். இதில் இணைந்துகொள்ளுமாறு மக்களை வலியுறுத்தும்விதமாக புதன்கிழமை மாலை சற்று முன்னதாகவே இந்த மெழுகுவர்த்தி ஊர்வலம் தொடங்கியது.

அன்னா ஆதரவாளர் பட், தான் தாக்கப்பட்டதால் காயங்களிலிருந்து முகத்திலும் துணிகளிலும் படிந்த ரத்தக் கறை படிந்த படங்களை சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்.

இன்று (வியாழக்கிழமை) புதுடெல்லியில் உள்ள லோக் நாயக் ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயண் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள சுஷில்பட் துணை காவல் ஆணையருக்கு எதிராக போலீசில் புகார் தரக்கூடாது என அழுத்தம் தரப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.

Source: The Hindu

