உள்நாட்டில் தயாரான அதிநவீன ரயில்… அறிமுகம் செய்த இந்திய ரயில்வே

டெல்லி: உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட, அதிநவீன ரயில் பெட்டிகளை இந்திய ரயில்வே அறிமுகம் செய்துள்ளது. சென்னை ஐசிஎப் தொழிற்சாலையில் இந்த ரயில் பெட்டிகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன.

முதல் செட் ரயில் 16 சேர் கார் வகை கோச்சாக இருக்கும். எக்ஸ்க்யூடிவ் மற்றும் நான்-எக்ஸ்க்யூட்டிவ் வகை வசதிகளுடன் ரயில் பெட்டி இருக்கும். 2 எக்ஸ்க்யூடிவ் கார்களும் 14 நான்-எக்ஸ்க்யூடிவ் கோச்சுகளும் இதில் இருக்கும்.

இந்த கோச்சுகள் அதிகபட்சமாக 160 கி.மீ வேகத்திலும் இயக்கப்பட கூடியவை. எக்ஸ்க்யூடிவ் கோச்சுகளில் 56 பயணிகளும், நான்-எக்ஸ்க்யூடிவ் கோச்களில் 78 பயணிகள் அமர முடியும்.

A Giant Technology Leap: Indian Railways to roll out first self-propelled semi-high speed Make In India train set for inter-city travel, which will provide passengers with state-of-the-art amenities, reduce travel time, and enhance their experience.https://t.co/Feuqm0Lp1o pic.twitter.com/h5ATnXjxJN

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal)

March 28, 2018