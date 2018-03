விழுப்புரம் ரயில்வே ஸ்டேசனில் வாகனங்கள் நுழைந்தாலே கட்டணம்..: எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம்

விழுப்புரம்: விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் வாகனங்கள் நுழைந்தாலே கட்டணம் வசூலிப்பதற்கு அவ்வூர் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மையம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. ரயில்வே நிர்வாகத்தின் நடவடிக்கையை கண்டித்து நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மையத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களுக்கு 12 மணி நேரம் அடிப்படையில் கட்டணம் வசூலிப்பதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன. மேலும் வாகனங்களுக்கு விதிகளை மீறி கட்டாய கட்டணம் வசூலிக்கும் நடவடிக்கையை கைவிட வலியுறுத்தியும் முழக்கமிடப்பட்டது. போராட்டத்தின் போது விழுப்புரம் ரயில் நிலைய வளாகப் பகுதிக்கு வரும் இருசக்கர, நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு விதிமீறி கட்டணம் வசூலிக்கும் நடைமுறையை கைவிட வேண்டும். ரயில் நிலையத்துக்கு இரு புறங்களிலும் உள்ள தெரு ஒன்றில் அமைக்கப்பட்ட இரண்டு கேட்டுகளை மூடாமல் திறந்து வைக்க வேண்டும், மேலும் ரயில் நிலையத்தில் தனியாக இயங்கும் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் 24 மணி நேர கட்டணம் என்பதை 12 மணி நேர கட்டணமாக குறைத்துள்ளதை கைவிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.

