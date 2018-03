தேனி: தேனி – பெரியகுளம் அருகே உள்ள கும்பக்கரை அருவிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கும்பக்கரை அருவியில் நீர்வரத்து இல்லாததால் சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது.

Source: Dinakaran

