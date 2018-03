காவிரி: தமிழகத்தில் வெடித்தது விவசாயிகள் போராட்டம்

தஞ்சை: காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வலியுறுத்தி தஞ்சாவூரில் விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு கோரி வருகிறது. இந்நிலையில் காவிரி நீரை ஒழுங்குப்படுத்த ஒரு திட்டத்தை அமைக்க உச்சநீதிமன்றம் விதித்த கெடு இன்றுடன் முடிகிறது. இந்நிலையில் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வலியுறுத்தி தஞ்சாவூரில் ஆற்றுப்பாலம் அருகே விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Source: OneIndia

English summary

The Cauvery water dispute erupted in Tamil Nadu peasants struggle:

Tanjore: set up of the Cauvery water management Board urged the Thanjavur Farmers picketed purveyors road