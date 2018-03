கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலையில் ஆயுதப்படை காவலர் ஒருவர் தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தக்கலை காவல் உதவி கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க காவலர் முயன்றார். மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்ற நரேந்திர சிங் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார்.

Source: Dinakaran

English summary

Armed police, one suicide attempt in the thakalai

Kanyakumari in Kanyakumari district: thakalai armed police and one attempted suicide because they remembered