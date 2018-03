காவிரி விவகாரம்: அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து அமைச்சர்களுடன் முதல்வர் பழனிசாமி ஆலோசனை

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் விதித்த கெடு இன்றுடன் முடிவடையும் நிலையில், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக கடந்த பிப்ரவரி 16-ம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பில், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசுக்கு 6 வார கால கெடு விதித்து உத்தரவிட்டது. அந்த கெடு இன்றுடன் (வியாழக்கிழமை) முடிவடைகிறது.

ஆனால், மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைப்பது குறித்த அறிவிப்பை தற்போதுவரை வெளியிடவில்லை. மாறாக, தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ‘ஸ்கீம்’ என்ற வார்த்தை காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை குறிக்கிறதா அல்லது வேறு ஏதேனும் அமைப்பை குறிக்கிறதா என உச்சநீதிமன்றத்திடம் ஆலோசனை கேட்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதுதொடர்பான மனு ஓரிரு நாட்களுக்குள் உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்காவிட்டால் மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று சென்னை தலைமை செயலகத்தில் மூத்த அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய துறைகள் சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் துணை முதல்வர் ஓ. பன்னீர் செல்வம், அமைச்சர்கள் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், வேலுமணி, தங்கமணி, ஜெயக்குமார், சி.வி. சண்முகம் ஆகியோரும், தலைமை செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் மற்றும் வருவாய் துறை, வேளாண் துறை, பொதுப்பணித்துறை செயலாளர்களும் பங்கேற்றனர்.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காவிட்டால் மத்திய அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடுக்கலாமா என்பது குறித்து இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Source: The Hindu

