மத்திய, மாநில அரசுகள் தமிழகத்தை மொட்டையடித்து விட்டன: துரைமுருகன் சாடல்

மத்திய அரசும், தமிழக அரசும் இணைந்து காவிரி விவகாரத்தில் தமிழகத்தை மொட்டையடித்துவிட்டன எனவும், காவிரியை பாலைவனமாக்கிவிட்டன எனவும் திமுக முதன்மை செயலாளர் துரைமுருகன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் இன்று (வியாழக்கிழமை) செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்துப் பேசிய துரைமுருகன்,

“காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க தமிழக அரசு இதுவரை என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது? முதல்வரும் துணை முதல்வரும் ஒன்றாக டெல்லிக்கு சென்று காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியிருக்க வேண்டியதுதானே.

வாரியம் அமைக்க அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தைக் கூட்டி தீர்மானம் நிறைவேற்றினால் மட்டும் போதாது. மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் தர வேண்டும். மத்திய அரசை எதிர்த்தால் அடுத்த நாள் யாருக்கும் அமைச்சர் பதவி இருக்காது.

பிரதமர் அலுவலகம் முன் நாடாளுமன்ற அதிமுக எம்.பிக்கள் போராட்டம் நடத்தியிருக்கலாம். அதை ஏன் செய்யவில்லை? மத்திய அரசை எதிர்க்கும் தைரியம் தமிழக அரசுக்குக் கிடையாது. மத்திய அரசை எதிர்த்தால் ஆட்சி கவிழ்ந்துவிடும் என்று தமிழக அரசு கையறு நிலையில் இருக்கிறது.

கடைசி நாளில் தமிழக அரசு கூட்டம் நடத்துவது சிரிப்பை வரவழைக்கிறது.மத்திய, மாநில அரசுகள் தமிழகத்தை மொட்டையடித்துவிட்டது. காவிரியை பாலைவனமாக்கிவிட்டது.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கமாட்டோம் என மத்திய அரசு கூறிய அன்றே அதிமுக எம்.பிக்கள் தற்கொலை செய்திருக்க வேண்டும். பிரதமர் அலுவலகம் முன்பு முற்றுகை போராட்டம் நடத்தியிருக்க வேண்டும்.

மத்திய அரசு மேலாண்மை வாரியத்தை அமைத்துவிட்டு கர்நாடகாவில் சென்று ஓட்டு வாங்க முடியாது. அவர்களுக்கு தென் மாநிலங்களில் ஆட்சியமைக்க முடிந்த மாநிலம் கர்நாடகா மட்டும்தான். அங்கு பாஜக அவர்களுடைய வாய்ப்பை தவற விடமாட்டார்கள். இன்னும் 50 ஆண்டுகளுக்கு தேசிய கட்சிகளால் தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வர முடியாது.

உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பில் கூறியுள்ள ஸ்கீம் என்பது பற்றி கேட்க கடைசி நாளில் உச்சநீதிமன்றத்தை மத்திய அரசு அணுகுவது ஏன்?”

என துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.

