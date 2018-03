‘‘காவலர் ‘வீக்’ ஆக இருந்தால் ‘லீக்’ நடக்கத்தான் செய்யும்’’ – பிரதமர் மோடியை கிண்டல் செய்த ராகுல்

ஆதார் தகவல்கள் ‘லீக்’, மத்திய பணியாளர் தேர்வாணைய லீக், தேர்தல் தேதி லீக், தற்போது சிபிஎஸ்இ கேள்வித்தாள் லீக் என மத்திய பாஜக ஆட்சியில் எத்தனை லீக் தான் நடக்கும், நாட்டின் காவலர் ‘வீக்’ ஆக இருந்தால் இதுபோன்ற லீக் நடக்கத்தான் செய்யும் என பிரதமர் மோடியை ராகுல்காந்தி ட்விட்டரில் கிண்டல் செய்துள்ளார்.

10-ம்வகுப்பு, 12-ம் வகுப்புகளுக்கான சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் கடந்த 5-ம் தேதி தொடங்கியது. ஏறக்குறைய 28 லட்சம் மாணவர்கள் தேர்வு எழுதி வருகின்றனர். இதில் 10-ம் வகுப்பு கணிதம்(கோட்-041), பாடத்துக்கான கேள்வித்தாளும், 12-ம் வகுப்பான பொருளியல்(கோட்0390) கேள்வித்தாளும் தேர்வுக்கு முன்னதாக நேற்று இரவு சமூக ஊடகங்களில் வெளியானதாக புகார்கள் எழுந்தன.

இந்நிலையில், இதுதொடர்பான செய்திகள் நாளேடுகளிலும், செய்தி சேனல்களிலும் வெளியாகின. இதையடுத்து, 10-ம்வகுப்பு கணிதம், 12-ம் வகுப்பு பொருளியல் தேர்வு மீண்டும் நடத்தப்படும் என சிபிஎஸ்இ கல்வி வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் டெல்லி காவல்துறையிடம் சிபிஎஸ்இ சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், ராஜிந்தர்நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு நபர் மூலம் கேள்வித்தாள் வெளியாகி இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறியுள்ளதாவது:

‘‘இந்த ஆட்சியில் எத்னை ‘லீக்’ தான் நடக்கும்? ஆதார் லீக்! மத்திய பணியாளர் தேர்வாணைய லீக்! தேர்தல் தேதி லீக்! தற்போது சிபிஎஸ்இ கேள்வித்தாள் லீக். நாட்டின் காவலர் ‘வீக்’ ஆக இருந்தால் ‘லீக்’ நடக்கத்தான் செய்யும்’’ எனக் கூறியுள்ளார்.

சிபிஎஸ்இ கேள்வித்தாள் முன்கூட்டியே வெளியான விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் பலர் ஏற்கெனவே மத்திய அரசு மீது கடும் விமர்சனம் வைத்துள்ள நிலையில், பிரதமர் மோடியை ராகுல் காந்தி கிண்டல் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

