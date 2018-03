காஷ்மீரில் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரருக்கு அஞ்சலி

காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த வீரருக்கு ராணுவ உயரதிகாரிகள் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

இதுகுறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் கர்னல் ராஜேஷ் கலியா தெரிவித்ததாவது:

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் புல்வாமா மாவட்டத்தில் சாலை விபத்தில் படுகாயமடைந்து பின்னர் உயிரிழந்த ராணுவ வீரருக்கு ராணுவத்தினர் சார்பாக இன்று அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. இப்புனித விழாவில் சினார் படைப்பிரிவின் தலைவர் எஸ்.கே.ஷர்மா, மற்றும் மற்ற உயரதிகாரிகள் பாடமிபாக் பாசறையில் நயீப் சுபேதார் ஹீரா கான்ட் ஜாவுக்கு மரியாதை செலுத்தினர்.

சாலைத் தூய்மைக் கழுவில் ஒரு உறுப்பினரான ஜா, திங்கள் அன்று நடந்த சாலை விபத்தில் காயமடைந்தார். அவர் அப்போது சாலைப்பணியில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தபோது தெற்கு காஷ்மீரின் அவந்திப்போராவில் எதிர் திசையில் இருந்து ராணுவ வாகனங்கள் வந்துகொண்டிருந்தன.

அப்போது ஒரு லாரி படுவேகமாக வந்து அவர் மீது மோதியது. இதில் ஜாவுக்கு படுகாயமடையம் ஏற்பட்டது. அவர் உடனே 92 பேஸ் மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார். சிகிச்சைப் பலனின்றி நேற்று அவரது உயிர் பிரிந்தது.

இவ்வாறு பாதுகாப்பு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

In Kashmir, Army soldiers who died in a road accident in homage to

In Pulwama district of Kashmir road accident deaths in army superiors to pay homage to the soldiers.