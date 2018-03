ஸ்டெர்லைட் ஆலை பராமரிப்பு பணி காரணமாக 15 நாட்களுக்கு மூடப்படுகிறது

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை பராமரிப்பு பணி காரணமாக இன்று முதல் 15 நாட்களுக்கு மூடப்படுகிறது. ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் ஆண்டு பராமரிப்பு பணியால் இன்று முதல் 15 நாட்களுக்கு தாமிரம் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தொடர் போராட்டம் நடந்து வரும் நிலையில் 15 நாட்களுக்கு மூடப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

Due to maintenance works for 15 days sterlit plant is closed

Sterlit in Tuticorin, thoothukudi: plant maintenance for the first 15 days from today due to is closed.