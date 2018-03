பிரத்தியேக மாடிப் பேருந்தில் சென்னையில் வலம் வரும் தோனிப்படை

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வீரர்கள் அனைவரும் சென்னை சாலைகளில் பிரத்தியேக மாடிப் பேருந்தில் வலம் வருகின்றனர். தினமும் நடக்கும் இந்த நிகழ்வில் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தின் எல்லைக்கே செல்கின்றனர்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மீண்டும் உருவானதால் தமிழக ரசிகர்களுக்கு ஏகப்பட்ட மகிழ்ச்சி. அதுவும் தோனி தலைமையில் மீண்டும் அணி அமைந்ததும், தங்களுக்கு விருப்பமான பிராவோ, சுரேஷ் ரெய்னா போன்றோர்அணியிலேயே தக்கவைக்கப்பட்டது ரசிகர்களுக்கு ஏக சந்தோஷத்தைக் கொடுத்துள்ளது.

இதில் கூடுதல் சிறப்பாகத் தென் ஆப்ரிக்க அணியின் ஸ்பின் போலர் இம்ரான் தாஹிரும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் விளையாடிய அனுபவம் வாய்ந்த ஹர்பஜன் சிங்கும் இணைந்தது கூடுதல் பலமாக ரசிகர்கள் கருதுகிறார்கள்.

சென்னையில் இரண்டு ஆண்டுகளாக தனக்கென ஒரு அணி இல்லாதது போல் வெறுமையாக உணர்ந்த ரசிகர்களுக்கு சூப்பர் கிங்ஸ் மீண்டும் வந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடும் விதத்தில் பல்வேறு ப்ரமோஷன் நிகழ்வுகளைச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியினர் செய்து வருகின்றனர்.

அதில் ஒன்று ப்ராவோவின் நடனம், ப்ராவோ நடனத்துடன் கூடுதலாக ஹர்பஜனும் குழு உறுப்பினர்களும் நடனம் ஆடும் காட்சிகள் வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியது. இந்நிலையில் சென்னை வந்துள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்அணியினர் பயிற்சிக்காக சென்னை வந்துள்ளனர்.

சென்னையில் பயிற்சியில் ஈடுபடும் தோனி அணியினர் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபடுகின்றனர். இதைக் காண ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் சேப்பாக்கம் ஸ்டேடியத்துக்கு படை எடுக்கின்றனர். வழக்கமாக விளையாட்டின் போது சீரியஸாக இருக்கும் வீரர்கள் வலைப்பயிற்சியின் போது ஜாலியாக இருப்பார்கள், எப்போதும் விக்கெட் கீப்பிங் செய்யும் தோனி பந்து வீசி ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.

இதுபோன்ற பல காட்சிகளை காணும் ரசிகர்கள் வீரர்களை நெருங்கி ஆட்டோகிராபும் வாங்குகின்றனர். சிலர் செல்ஃபியும் எடுக்கின்றனர். சென்னை அடையாரில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில் தங்கியுள்ள தோனி அணியினர் முன்பெல்லாம் ஸ்டேடியத்துக்கு வரும்போது சொகுசுப் பேருந்தில் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வருவார்கள்.

ஆனால் இந்த ஆண்டு அவர்களுக்காகப் பேருந்தின் டாப்பில் திறந்த வெளி அமைத்து பிரத்தியேக மாடி அமைக்கப்பட்ட பேருந்தில் வீரர்கள் வருகின்றனர். சென்னை அடையார் கேட் நட்சத்திர ஹோட்டலிலிருந்து புறப்படும் சிஎஸ்கே டீம் மாடிப் பேருந்தில் நின்றபடி நடனமாடி சாலையில் செல்லும் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியபடி வருகின்றனர்.

டிடிகே சாலை, ராதாகிருஷ்ணன் சாலை, கடற்கரை காமராஜர் சாலை, வாலாஜா சாலை வழியாக சேப்பாக்கம் ஸ்டேடியத்துக்கு வரும் வீரர்கள் வரும் வழியெல்லாம் மாடிப் பேருந்திலிருந்து ரசிகர்களை பார்த்து கையாட்டியபடி வருகின்றனர். இதைப் பார்த்து சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் உற்சாகமாகக் கையசைத்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்றனர்.

சென்னையில் ஐபிஎல் போட்டிகள் முடியும் வரை மாடிப் பேருந்தில் தங்களுக்கு பிடித்த கிரிக்கெட் வீரர்களை ரசிகர்கள் சாலையில் அருகிலேயே சந்திக்கும் வாய்ப்பு அடிக்கடி நிகழ உள்ளது.

