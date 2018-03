அதிமுக, தெலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி அமளி செய்ய காங்கிரஸ் மீது குற்றம் சுமத்திய அனந்தகுமார்

நேற்று மக்களவையில் அதிமுக மற்றும் தெலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். ஆனால், மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் அனந்தகுமார் அமைதியாக இருந்த காங்கிரஸ் மீது குற்றம் சுமத்தினார்.

ஆந்திராவிற்கு தனி அந்தஸ்து கோரி தெலுங்கு தேசம் மற்றும் ஒய்.எஸ்.ஆர்.காங்கிரஸும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் தொடக்ககத்தில் அமளி செய்தனர். ஆனால், மத்திய அரசு மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர கடிதம் அளித்தது முதல் அதை நிறுத்திக் கொண்டனர். இதேபோல், காங்கிரஸும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுடன் செய்து வந்த அமளியை நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர முடிவு செய்தது முதல் அதை நிறுத்தி விட்டனர்.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டி கடந்த 17-வது நாளாக மக்களவையில் அதிமுக தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதேபோல் ஒரு பிரச்சினைக்காக தெலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதியும் அமளி செய்து வருகிறது. இக்கட்சியின் உறுப்பினர்கள் நேற்றும் தம் அமளியைத் தொடர, மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் அனந்தகுமார் ஆவேசமாக எழுந்தார்.

அப்போது அனந்தகுமார் பேசுகையில், ”முதல் நாள் முதல் முதன்மை எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் இந்த கூட்டத்தொடரில் அமளி செய்து வருகின்றனர். காங்கிரஸ் கட்சி இந்த கூட்டத்தொடரை கேலிக்குரியதாக்கி வருகிறது” என குற்றம் சுமத்தினார்.

அப்போது காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் அமைதியாக தம் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்ததால் அனந்தகுமாரின் பேச்சு பலருக்கும் வியப்பாக இருந்தது. உண்மையிலேயே நேற்று அமளி செய்த அதிமுக, தெலங்கானா கட்சிகளின் பெயரை அனந்தகுமார் ஏனோ கூறவில்லை. இதற்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் பேச முயன்ற காங்கிரஸ் எதிர்க்கட்சிதலைவர் மல்லிகார்ஜுனா கார்கேவிற்கு அனுமதி கிடைக்கவில்லை.

இது குறித்து நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியே செய்தியாளர்களிடம் கார்கே கூறும்போது, ”காங்கிரஸ் உட்பட பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகள் மத்திய அரசு மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர விரும்புகின்றனர். இதற்காக, மக்களவை பிரச்சினையின்றி நடைபெற வேண்டும் எனவும் விரும்புகின்றனர்” எனத் தெரிவித்தார்.

அடுத்து திங்கள்கிழமை கூடவிருக்கும் நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரிலும் அதிமுக தன் அமளியைத் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Source: The Hindu

