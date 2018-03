முஸ்லிம்கள், எஸ்.சி, எஸ்.டி.களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை உறுதிப்படுத்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுரை

முஸ்லிம்கள், மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட, மலைவாழ் சமூகத்தினருக்கான இட ஒதுக்கீட்டை உறுதிப்படுத்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மத்திய மனிதவளம் மேம்பாட்டுத்துறை அறிவுரை வழங்கியுள்ளது. இந்தத் தகவல் திமுக எம்.பி.யான கனிமொழியின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில் அத்துறையின் இணை அமைச்சர் சத்யபால் சிங் மாநிலங்களவையில் தெரிவித்தார்.

இது குறித்து மாநிலங்களவையில் இணை அமைச்சர் சத்யபால் சிங் அளித்த பதிலில் தெரிவித்ததாவது: 2016-17 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்திந்திய உயர்கல்வி ஆய்வின்படி உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ஆசிரியர் பணியில் இருக்கும் முஸ்லிம்கள், எஸ்.சி, எஸ்.டி. சமூகத்தினர் முறையே 4.9, 8.3, 2.9 சதவிகிதமாக இருக்கின்றனர். அதேவேளையில், 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி முஸ்லிம்கள், எஸ்.சி, எஸ்.டி. வகுப்பினரின் எண்ணிக்கை முறையே 14.2, 16.2, மற்றும் 8.2 சதவிகிதமாக உள்ளது.

மத ரீதியான இட ஒதுக்கீடு இல்லை என்ற நிலையில், முஸ்லிம் சமூகத்திலேயே சிலர் இதர பிறபடுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின் பட்டியலுக்குள் வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களை நிரப்புகையில், இட ஒதுக்கீட்டு முறையின்படி உடனுக்குடன் முஸ்லிம்கள், எஸ்.சி, எஸ்.டி. வகுப்பினரின் பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிப்படுத்துமாறும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, மாநிலங்களவையின் திமுக அவைத்தலைவரான கனிமொழி இது குறித்து கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். அதில் அவர், உயர்கல்வி நிறுவன ஆசிரியர் பணியிடங்களில் முஸ்லிம்கள், எஸ்.சி, எஸ்.டி. வகுப்பினர் விகிதம் குறைந்தது ஏன் எனக் கேட்டிருந்தார். இந்த மூன்று சமூகங்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் ஆசிரியர் பணியிடங்களில் பூர்த்தி செய்ய மத்திய அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது எனவும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.

Source: The Hindu

