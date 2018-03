மேற்கு வங்கத்தில் பணமோசடியில் ஈடுபட்டதாக ரோஸ் வேலி நிறுவனத்தின் ரூ.2,300 கோடி சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கியது

ரோஸ் வேலி பொன்ஸி ஊழல் வழக்கில் பண மோசடி நடைபெற்றது தொடர்பாக அதற்கு சொந்தமான 24 ஹோட்டல்கள் மற்றும் ரிசார்ட்ஸ் மற்றும் 2,000 கோடி சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை இன்று முடக்கியது.

இதுகுறித்து உயரதிகாரிகள் தெரிவித்தது:

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ)கீழ் 11 ரிசார்ட்டுகள் 9 ஹோட்டல்கள் மற்றும் ஆடம்பர பங்களாக்கள் கொண்ட 200 ஏக்கர் பண்ணை மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலம் முழுவதும் பரவியுள்ள 414 நிலம் தொடர்பான சொத்துக்கள் முடக்கப்படுவதற்கான அதிகாரபூர்வ உத்தரவை இன்று அமலாக்கத்துறை வழங்கியது.

நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய அளவில் சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்ட வழக்குகளில் ஒன்றாக மத்திய புலனாய்வுத்துறையினர் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் மேற்கொண்ட இந்நடவடிக்கை அமைந்துள்ளது. இந்த வழக்கில் கைப்பற்றப்பட்ட மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ. 4,200 கோடியாகும்.

2014ல் பண மோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ரோஸ் வேலியின்மீது 2014ல் எப்ஐஆர் வழக்கு பதியப்பட்டு அதன் தலைவர் கவுதம் குண்டு மற்றும் பலரும் அமலாக்கத்துறையால் 2015ல் கைது செய்யப்பட்டனர்.

கொல்கத்தா மற்றும் புவனேஸ்வரில் உள்ள நீதிமன்றங்களில் பல குற்றச்சாட்டுகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

குற்றச்சாட்டப்பட்ட இக்குழுமத்தின் மொத்தம் 27 நிறுவனங்களில் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டு வந்தன. இந்நிறுவனங்களின் மீது பணமோசடி செய்வதாக வந்த குற்றச்சாட்டுக்களினால் தற்போது அரை டஜன் நிறுவனங்கள் தற்போது இயங்கிவருகின்றன.

இந் நிதி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும்விதமாக வருவாயை உறுதிப்படுத்தும் திட்டம் இக்குழுமம் அறிவித்து இதன்மூலம் 8 முதல் 27 சதவீதம் வரையிலான முதலீட்டாளர்களின் பணம் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.

ரோஸ்வேலி குழும நிறுவனம் நில சொத்துக்கள் மீதும் சொத்துக்கள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் முன்பதிவுகளில் வைப்புத்தொகையாளர்களுக்கு வானளாவிய வாக்குறுதிகளை அளித்து, பின்னர் ஏமாற்றியுள்ளதாக குற்றச்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

நிறுவனம் தனது முதலீட்டாளர்களிடம் பெற்ற பணத்தை அதன் பல்வேறு சகோதர நிறுவனங்களில் மொத்தமாக முதலீடு செய்து அதன்மூலம் முதலீட்டாளர்களை நசுக்குவதாகவும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.

அமலாக்கத்துறையும் சிபிஐயும் இந்நிறுவனங்களுக்கு எதிராக வழக்குகள் பதிவதற்கு முன்பே, இந்திய பங்குச் சந்தை மற்றும் செலாவணி வாரியம் (செபி) இந்த நிறுவனத்திற்கு எதிராக விசாரணை மேற்கொண்டிருந்தது.

இந்நிறுவனங்கள் செய்த முறைகேடுகள் வட்டி மற்றும் அபராதங்கள் உள்ளிட்டு ரூ .15,000 கோடி என அமலாக்கத்துறை மதிப்பிட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம், ரோஸ் வேலியின் பல்வேறு திட்டங்களால் கோபமடைந்த, வைப்புத்தொகை செலுத்தியவர்கள் திரண்டுவந்து கொல்கத்தா நகரின் பிரதான இடத்தில் செயல்பட்டுவரும் இந்நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான ஓட்டலை அடித்து நொறுக்கி அதன் சொத்துக்களை சூறையாடினர்.

