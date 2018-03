காவிரி மேலாண்மை அமைக்க கோரி நாகை விசாயிகள் தூக்கு போடும் போராட்டம்

நாகை: காவிரி மேலாண்மை அமைக்க கோரி நாகையில் விசாயிகள் தூக்கு போடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். நாகை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள மரத்தில் தூக்கு போடும் போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர். காவிரி விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் தூக்கு போடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்தாத மத்திய அரசை கண்டித்தும் போராட்டம் நடைபெறுகிறது.

Source: Dinakaran

