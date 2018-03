விடைபெறும் காங்.எம்.பி ரேணுகா சவுத்ரி உடல் எடை குறித்து வெங்கய்ய நாயுடு எள்ளல்

காங்கிரஸ் எம்.பி. ரேணுகா சவுத்ரியின் மாநிலங்களவை பதவிக்காலம் முடிவுக்கு வருகிறது. இந்நிலையில் வழக்கத்துக்கு விரோதமான ஒரு அறிவுரையை எள்ளல் பாணியில் மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்தது அவையில் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.

63 வயதாகும் ரேணுகா சவுத்ரி, தனது பிரியாவிடை உரையில், “என்னை பல கிலோக்களுக்கு முன்பாகவே வெங்கய்ய நாயுடு அவர்களுக்குத் தெரியும். சார், என்னுடை உடல் எடை குறித்து பலரும் கவலையடைந்துள்ளனர், ஆனால் இந்த வேலையில் கொஞ்சம் எடைகூடுதலாக இருந்தால்தானே சரிப்படும்” என்று இலகுவான ஒரு மன நிலையில் கூறினார்.

இதற்கு வெங்கய்ய நாயுடு பதில் கூறும்போது, “என்னுடைய எளிமையான அறிவுரை என்னவெனில் உங்கள் எடையைக் குறைத்து கட்சியின் எடையைக் கூட்டுங்கள்” என்றார்.

அதற்கு ரேணுகா சவுத்ரி, “சார் காங்கிரஸ் நன்றாகத்தான் உள்ளது” என்று பதிலுரைத்தார்.

இந்த பரிமாற்றம் அவையில் சிரிப்பலையை எழுப்பியது.

மேலும், ராஜ்யசபாவில் தன் அரசியல் பயணத்தில் மறக்க முடியாத நிகழ்வாக துணைத்தலைவர் பொறுப்புக்கு நஜ்மா ஹெப்துல்லாவுக்கு எதிராக தன்னை எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து ஆதரித்ததை நெகிழ்ச்சியுடன் நினைவு கூர்ந்தார். இதற்குப் பதில் அளித்த வெங்கய்ய நாயுடு, “அது பல பிரச்சினைகளை தீர்த்திருக்கும்” என்றார்.

அதேபோல் ஷா பானு வழக்கு முதல் சூர்ப்பநகை வரை இந்த அவையில் பல வரலாற்று நிகழ்வுகளைக் கண்டதாகவும் ரேணுகா சவுத்ரி நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.

கடந்த மாதம் ரேணுகா சவுத்ரியின் உரக்கச் சிரிக்கும் பழக்கத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ராமாயணக் கதாபாத்திரம் சூர்ப்பநகையுடன் ஒப்பிட்டது சர்ச்சையானது குறிப்பிடத்தக்கது.

