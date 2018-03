டாக்டர் பீம்ராவ் ‘ராம்ஜி’ அம்பேத்கர்: யோகி ஆதித்ய நாத் அரசின் சர்ச்சைக்குரிய பெயர் மாற்ற உத்தரவு

உத்தரப் பிரதேச மாநில அரசு ஆவணங்களில் அம்பேத்கர் பெயரை டாக்டர் பீம்ராவ் ‘ராம்ஜி’ அம்பேத்கர் என்று மாற்ற முதல்வர் யோகி ஆதித்ய நாத் உத்தரவிட்டார்.

தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினர் மீதான வன்முறைத் தடுப்புச் சட்டத்தின் மீதான உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவில் மத்திய அரசின் தலையீடு வேண்டும் என்று பாஜக தலித் எம்.பிக்கள் கோரி வரும் நிலையில் தலித்துகள் தங்கள் தலைவராகக் கொண்டாடி வரும் சிந்தனையாளரும் மேதையுமான அம்பேத்காரின் பெயரின் இடையில் ராம்ஜி என்ற பெயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

அனைத்துத் துறை ஆவணங்களிலும் ராம்ஜி என்ற பெயர் இந்தியில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று முதன்மைச் செயலர் ஜிதேந்திர குமார் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.

இந்த முடிவுக்கு அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 8-வது ஷெட்யூலைக் காரணம் காட்டி அம்பேத்கர் பெயரில் ‘ராம்ஜி’ என்பது இடைப்பெயராக இந்தியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்று உ.பி.அரசு கூறியுள்ளது.

பாஜக தலித் எம்.பி எதிர்ப்பு:

வடமேற்கு டெல்லியின் தலித் பாஜக எம்.பி. உதித் ராஜ் இந்தப் பெயர் மாற்றம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தும் இது தேவையற்றது என்று கூறியதோடு, “இந்தப் பெயர் மாற்றத்துக்கான கோரிக்கை இல்லாத போது மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தலித்துகள் இதற்கு வினையாற்றி வருகின்றனர்” என்றார்.

சமாஜ்வாதி தலைவர் அனுராக் படோரியா, “பாஜக அரசு தலித் தலைவர் பெயரை வைத்து அரசியல் விளையாட்டு விளையாடுகிறது” என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

Dr. bhimrao Ramji Ambedkar: ‘ Yogi ‘ Aditya Nath on the orders of the Government over its controversial name change

Uttar Pradesh State Government documents Dr. bhimrao Ramji Ambedkar name change first ‘ Ambedkar ‘