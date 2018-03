விருகம்பாக்கம் வங்கிக் கொள்ளை: கொள்ளையன் நேபாளத்தில் கைது

விருகம்பாக்கம் வங்கி லாக்கரை உடைத்து பணத்தைத் திருடிச் சென்ற கொள்ளையன் நேபாளில் இன்டர்போல் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

சென்னை விருகம்பாக்கம் ஆற்காடு சாலையில் உள்ள ஐஓபி வங்கியில் கடந்த சனி, ஞாயிறு விடுமுறையைப் பயன்படுத்தி வங்கியில் துப்புரவு பராமரிப்பு ஊழியராக பணியாற்றிய சபீல் லால் சந்த் என்பவர் வங்கி லாக்கரை உடைத்து ரூ. 32 லட்சம் ரொக்கப் பணம் மற்றும் நகைகளுடன் மாயமானார்.

திங்கட்கிழமை காலையில் வங்கிக்கு வந்த ஊழியர்கள் வங்கி உள்ளே இருந்து கரும்புகை வருவதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது வங்கியின் லாக்கர் கதவு கேஸ் கட்டர் மூலம் ஒன்றரை உயரம், ஒன்றரை அடி அகலத்திற்கு வெட்டி உள்ளே புகுந்து இரண்டு லாக்கர்களை உடைத்து அதிலிருந்த ரூ.32 லட்சம் ரொக்கப் பணம், 5 சவரன் நகைகளை எடுத்துச் சென்றதாகக் கூறப்பட்டது.

போலீஸார் நடத்திய விசாரணையில் கொள்ளையில் ஈடுபட்டது சபில் லால் சந்த் மற்றும் அவரது மகன் திலூ என தெரியவந்தது. இருவரும் நேபாளம் தப்பிச் சென்றிருக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் போலீஸார் நேபாளத்திற்குச் சென்றனர். இண்டர்போல் போலீஸாருக்கும் தகவல் கொடுக்கப்பட்டது.

இதனிடையே சென்னையில் போலீஸார் நடத்திய விசாரணையில் ஹிலாராம், ஹர்பகதூர் ஆகிய இரண்டு நபர்களை பிடித்து விசாரித்தனர். கார் டிரைவர் ரமேஷ் என்பவரையும் கைது செய்தனர். இந்த கொள்ளையில் கார் ஓட்டுநர் ரமேஷ் உட்பட 6 பேர் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.

சென்னை காவல் ஆணையர் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் இன்டர்போல் போலீஸார் பழைய குற்றவாளிகள் பட்டியலை எடுத்து பிடிக்கும் போது சபீல் லால் சந்த் சிக்கியுள்ளார். மற்ற நான்கு பேர் சிக்கவில்லை. கைது செய்யப்பட்ட அவர் விரைவில் சென்னை அழைத்து வரப்பட உள்ளார்.

இந்தக் கொள்ளையில் வங்கி ஊழியர்கள் சிலருக்கும் தொடர்பிருக்கலாம் என்று போலீஸார் சந்தேகிக்கின்றனர்.

