விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் உள்ள சென்னை சில்க்ஸ் துணிக்கடையில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. விழுப்புரம் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள கட்டிடத்தின் 4 வது மாடியில் சென்னை சில்க்ஸ் துணிக்கடை உள்ளது. மின்கசிவால் துணிக்கடையியல் தீ விபத்து ஏற்பட்ட தீயணைப்பு படையினர் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

