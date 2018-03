பராமரிப்பு பணி காரணமாக ஸ்டெர்லைட் ஆலை 15 நாள் மூடப்படுகிறது: நிர்வாகம் அறிவிப்பு

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் தாமிர உருக்காலை அமைந்துள்ளது. இந்த ஆலையில் இருந்து வெளியேறும் நச்சு புகை மற்றும் கழிவுகள் காரணமாக மக்கள் பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாகி வருவதாகவும், சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டு நிலத்தடி நீரும் மாசுபட்டுள்ளதாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இதனால் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வலியுறுத்தி அப்பகுதி கிராம மக்கள் 46வது நாளாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கடந்த வாரம் தூத்துக்குடியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் திரண்ட பிரமாண்டமான கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. இதைத்தொடர்ந்து கல்லூரி மாணவர்களும் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர், அமைப்புகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. இதற்கிடையே தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்டெர்லைட் ஆலையை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள், நிலத்தடி நீர் குறித்து ஆட்சியர் தலைமையில் அதிகாரிகள் நேற்று ஆய்வு செய்தனர். இந்நிலையில், தூத்துக்குடியில் செயல்பட்டு வரும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் பராமரிப்பு பணி காரணமாக 15 நாள் மூடப்படுகிறது என ஆலை நிர்வாகம் இன்று தெரிவித்துள்ளது.

