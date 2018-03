ஏப்ரல் 1ம் தேதி ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் பங்கேற்கிறேன் – கமல்ஹாசன் அறிவிப்பு

தூத்துக்குடியில் ஏப்ரல் 1-ம் தேதி ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் பங்கேற்கிறேன் என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை: மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது: தூத்துக்குடியில் செயல்பட்டு வரும் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வரும் ஏப்ரல் 1ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்கு செல்கிறேன். அங்கு மக்களோடு போராட்ட களத்தில் பங்கேற்க உள்ளேன். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது குறித்து முதல்வரை வலியுறுத்த உள்ளேன். இதுதொடர்பாக அவரை சந்திக்க நேரம் கேட்டுள்ளேன். மேலாண்மை வரியம் அமைப்பது ஒன்றும் கடினமானது அல்ல. பிரதமர் நினைத்தால் மேலாண்மை வாரியத்தை எளிதில் அமைக்கலாம். காவிரி விவகாரத்தில் ஓட்டுக்காக விளையாட வேண்டாம் காவிரி விவகாரத்தில் எம்.பிக்கள் ராஜினாமா செய்தால் அதனை வரவேற்கிறேன். மேலும், காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக படிப்படியாக இறங்கி வருவது நல்லதல்ல. காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக ரஜினி கருத்தை வரவேற்கிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார். #Tamilnews

