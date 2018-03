ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதலில் சிறப்பு போலீஸ் அதிகாரி பலி

ஜம்மு காஷ்மீரின் ஆனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் சிறப்பு போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழந்தார். #JammuKashmir #SPOshotdead

ஜம்மு: ஜம்மு காஷ்மீரின் ஆனந்த்நாக் மாவட்டம் பிஜ்பேஹரா பகுதியில் ஒரு சிறப்பு போலீஸ் அதிகாரியின் வீட்டை குறிவைத்து இன்று இரவு சில பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச்சூடு தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். இந்த தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த சிறப்பு போலீஸ் அதிகாரி முஷ்டக் அஹ்மத் ஷேக் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அவரது மனைவி பரீதா படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இதேபோல குல்காம் மாவட்டத்தில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூடு தாக்குதலில் ஒருவர் காயமடைந்தார். அவரும் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவங்களை அடுத்து அப்பகுதிகளில் பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். #JammuKashmir #SPOshotdead #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

Terrorist attacks in Jammu and Kashmir police officer in special offerings

Anandhan district of Jammu and Kashmir terrorist gunfire in special police officer