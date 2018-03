மோடி நாட்டை அழித்து விடுவார் – கர்நாடகா பிரச்சாரத்தில் பா.ஜ.க. எம்.பி. பரபரப்பு பேச்சு

கர்நாடக மாநில சட்டசபை தேர்தலையொட்டி அமித்ஷா பேசிய பேச்சுக்களை பா.ஜ.க. எம்.பி. கன்னடத்தில் தவறாக மொழிபெயர்த்து அக்கட்சிக்கு எதிராக பேசிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது. #KarnatakaElections2018 #AmitShah

பெங்களூரு: கர்நாடகா மாநிலத்தில் வருகிற மே 12-ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் வேலைகளை தொடங்கியுள்ளன. இந்த நிலையில் கர்நாடகாவிற்கு வருகை தந்துள்ள பா.ஜ.க. தேசிய தலைவர் அமித்ஷா, தவாங்கிரியில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது சித்தராமையா தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுக்களை தெரிவித்தார். அப்போது ஆவேசமாக பேசிய அவர், ‘ஊழல் நிறைந்த ஆட்சி எது என்று போட்டி வைத்தால், அதில் எடியூரப்பா அரசுக்குதான் முதலிடம் கிடைக்கும் என சமீபத்த்தில் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டின் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கூறியுள்ளார்” என்று கூறினார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் மீண்டும் அதேபோன்ற ஒரு சம்பவம் நேற்று நடந்துள்ளது. நேற்று தேர்தல் பிரசாரத்தில் அமித்ஷா ஈடுபட்டார். அப்போது அவர் மோடி அரசு குறித்தும் காங்கிரஸ் அரசு குறித்தும் இந்தியில் பேசினார். அவர் இந்தியில் பேசுவதை பா.ஜ.க. எம்.பி. பிரலாத் ஜோஷி கன்னடத்தில் மொழிபெயர்த்தார். அப்போது ஏழைகளுக்கும், தலித்துகளுக்கும் சித்தராமையா ஒன்றும் செய்யமாட்டார் என அமித்ஷா பேசியதை நரேந்திர மோடி அரசு ஏழைகளுக்கும் தலித்துகளுக்கும் ஒன்றுமே செய்யாது என ஜோஷி மொழிபெயர்ப்பு செய்தார். இது காங்கிரசுக்கு ஆதரவாக பா.ஜ.க.வினரே பிரசாரம் செய்வது போல் இருந்தது. இதனால் பா.ஜ.க. தொண்டர்கள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர். #KarnatakaElections2018 #AmitShah #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

He will destroy the country, MODI-BJP in Karnataka campaign. Mp stir talk

Amitsha in the wake of the Karnataka State Assembly elections the BJP talked to talks. Mp incorrectly translated into Kannada, a.