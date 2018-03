நிரந்தர பணி வழங்காத பள்ளியை கண்டித்து மதுரை கலெக்டர் ஆபீசில் ஆசிரியையின் கணவர் தீக்குளிப்பு

மதுரை: மனைவிக்கு நிரந்தர பணி வழங்காத தனியார் பள்ளி நிர்வாகத்தை கண்டித்து, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஆசிரியையின் கணவர் உடலில் பெட்ரோல் தீக்குளித்தார். மதுரை தினமணி நகரை சேர்ந்தவர் ஜேசுராஜா (40). இவரது மனைவி லிமோ ஜெஸிந்தா (35), காமராஜர் சாலையில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணியாற்றி வருகிறார். ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற லிமோ ஜெஸிந்தா, கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தற்காலிக ஆசிரியையாக பணியாற்றுகிறார். பணி நிரந்தரம் செய்து தரக்கோரி பள்ளி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை வலியுறுத்தியும், இவரது கோரிக்கையை பள்ளி நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லை. அவருக்கு பிறகு பணியில் சேர்ந்த 8 பேரை பள்ளி நிர்வாகம் பணி நிரந்தரம் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் லிமோ ஜெஸிந்தா, அவரது கணவர் ஜேசுராஜா ஆகியோர் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளனர்.நேற்று காலை 11.30 மணியளவில் மதுரை கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு ஜேசுராஜா வந்தார். கலெக்டர் அலுவலகம் விடுமுறை என்பதால் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. அவர் தெற்கு தாலுகா அலுவலகம் அருகே நின்று கொண்டு, தன் உடல் மீது பெட்ரோலை ஊற்றி தீ வைத்து கொண்டார். தீ வேகமாக உடலில் பரவியதால், வலி தாங்க முடியாமல் அலறியபடி அங்குமிங்கும் ஓடினார். சத்தம் கேட்டு, அலுவலக பணியாளர் சூரியா மற்றும் சிலர் சேர்ந்து அவர் மீது மண் மற்றும் சாக்கை போர்த்தி தீயை அணைத்தனர். அவரை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.இதுகுறித்து ஜேசுராஜா கூறும்போது, ‘‘எனது மனைவிக்கு பணி நிரந்தரம் செய்து தரக்கோரி பிஷப் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகிகள், தலைமையாசிரியை ஆகியோரிடம் தெரிவித்தோம். ஆனால் செய்து தரவில்லை. மேலும் எனது மனைவியை பள்ளி நிர்வாகத்தினர் கொடுமைப்படுத்த தொடங்கினர். இதனால் அதிக மன உளைச்சலுக்கு ஆளானார். இதற்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். என் மனைவிக்கு பணி நிரந்தரம் அளிக்க வேண்டும்,’’ என்றார். புகாரின்படி தல்லாகுளம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

