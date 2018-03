வீட்டுத் தோட்டத்தில் 72 குட்டி பாம்புகள் மீட்பு

குடியாத்தம்: வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் இந்திரா நகரை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன், விவசாயி. இவரது வீட்டின் அருகே கடந்த 2 நாட்களாக சாரைப்பாம்பு அடிக்கடி சுற்றித்திரிந்துள்ளது. இதனால் அச்சம் அடைந்த அவர், அப்பகுதி மக்களுடன் பாம்பை தேடிபார்த்தார். ஆனால் பாம்பு சிக்கவில்லை. தகவலின்படி குடியாத்தம் தீயணைப்பு வீரர்கள் நேற்று காலை ராஜேந்திரன் வீட்டருகே தேடினர். அப்போது அவரது வீட்டின் தோட்டத்தில் குட்டிப்பாம்புகள் ஊர்ந்து கொண்டிருந்தன.

72 குட்டி பாம்புகளுடன் மேலும் 10 பாம்பு முட்டைகளும் இருந்தன. இதைக்கண்ட அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதையடுத்து வீரர்கள் அவற்றை சாக்குப்பையில் பத்திரமாக மீட்டு குடியாத்தம் வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர். பின்னர் அவை குடியாத்தம் மோர்தானா வனப்பகுதியில் கொண்டு சென்றுவிடப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

72 in the petty garden snakes rescue

Gudiyatham, Vellore district belonging to the city: Indira gudiyatham rajendran, farmer. His home near the l