குடும்ப பிரச்னையை தீர்க்க முடியாமல் திண்டாட்டம் பரோல் முடியும் முன்பே சிறை திரும்புகிறார் சசிகலா: நாளை பெங்களூரு செல்ல திட்டம்

குடும்ப பிரச்னையை தீர்க்க முடியாமல் திண்டாட்டம் பரோல் முடியும் முன்பே சிறை திரும்புகிறார் சசிகலா: நாளை பெங்களூரு செல்ல திட்டம்

தஞ்சை: குடும்ப பிரச்னையை தீர்க்க முடியாமல் திண்டாடி வரும் சசிகலா பரோல் முடியும் முன்னரே பெங்களூரு சிறைக்கு நாளை செல்ல திட்டம் தீட்டியுள்ளார். கணவர் நடராஜன் இறந்ததை தொடர்ந்து பெங்களூரு சிறையில் இருந்த சசிகலா 15 நாள் பரோலில் வந்து தஞ்சை அருளானந்தநகரில் உள்ள வீட்டில் தங்கியுள்ளார். இதைதொடர்ந்து துக்கம் விசாரிப்பதற்காக தினம்தோறும் சசிகலாவை பார்த்து ஆறுதல் கூறுவதற்காக பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர், முக்கிய பிரமுகர்கள் வந்து செல்கின்றனர். நேற்று முன்தினம் மாலை மதிமுக பொது ெசயலாளர் வைகோ, திக தலைவர் வீரமணி ஆகியோரும் சசிகலாவை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினர். தஞ்சையில் தங்கியுள்ள சசிகலாவை யார், யார் சந்திக்க வருகின்றனர், அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை ஒரு டிவி கேமராமேன் மட்டும் பதிவு செய்கிறார். முக்கியமான சில நேரங்களில் மட்டும் அவர் வெளியே அனுப்பப்பட்டு விடுகிறார். இன்று காலை நடராஜனின் சொந்த ஊரான விளாரில் அவரது சகோதரர் குடும்பத்தினர் ஈமக்காரியங்கள் நடத்துகின்றனர். அதைதொடர்ந்து தஞ்சையில் உள்ள அவரது திருமண மண்டபத்தில் நடராஜன் படத்திறப்பு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. குடும்ப பிரச்னை, சொத்து பிரச்னை, டிடிவி தினகரன்- விவேக் இடையே உள்ள மோதல் போக்கு ஆகியவற்றை தீர்த்து வைப்பதற்காக தொடர்ந்து அவர்களுடன் சசிகலா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். ஆனால் இந்த மோதல் தீரவில்லை. திவாகரனுக்கும், டிடிவிக்கும் சுமூகமான உறவு இல்லை. இதனால் அவர்களையும் சமரசம் செய்து வைக்கும் முயற்சியில் சசிகலா ஈடுபட்டு வருகிறார். நான் சிறையில் இருப்பதால் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இல்லாமல் ஆளாளுக்கு ராஜாங்கம் செய்ய துவங்கி விட்டீர்கள். இப்படி இருந்தால் குடும்பத்தை எப்படி கட்டி காப்பீர்கள் என்று சசிகலா ஆதங்கப்பட்டுள்ளார். சசிகலாவின் பரோல் ஏப்ரல் 3ம் தேதியுடன் முடிகிறது. முன்னதாக டிடிவி தினகரன் அளித்த பேட்டியில் பரோல் முடிவதற்கு முன்னதாகவே 31ம் தேதி பெங்களூரு சிறைக்கு சசிகலா செல்கிறார் என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இதன்படி அவர் நாளை பெங்களூரு புறப்படுவார் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால், ஆனால் ஏப்ரல் 3ம் தேதிதான் பெங்களூரு சிறைக்கு செல்கிறார் என்று உறவினர்கள் சிலர் கூறினர்.

Source: Dinakaran

English summary

Unable to solve the unemployment problem of the family can return to jail before parole shashikala: tomorrow go to Bangalore project

Tanjore: family problem solving has been vacillating shashikala can advance parole Bangalore jail, NA