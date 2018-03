1.24 லட்சம் மாணவர்கள் சாதி, மதத்தை புறக்கணித்து பள்ளியில் சேர்ந்துள்ளனர் – கேரளா கல்வித்துறை மந்திரி

கேரளாவில் பள்ளி சேர்க்கை விண்ணப்பத்தில் தங்களுக்கு சாதி, மதம் இல்லை என சுமார் 1.24 லட்சம் மாணவர்கள் பள்ளிகளில் சேர்ந்துள்ளதாக அம்மாநில கல்வித்துறை மந்திரி சட்டசபையில் தெரிவித்துள்ளார். #KeralaStudents #SkipCasteReligion

திருவனந்தபுரம்: சமூக நீதி அடிப்படையில் பல முன்னோடி திட்டங்களை செயல்படுத்தி வரும் மாநிலமாக கேரளா திகழ்ந்து வருகிறது. அந்த வகையில் நிகழ்ந்த மற்றொரு சம்பவம் தற்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. பள்ளி சேர்க்கை விண்ணப்பத்தில் தங்களுக்கு சாதி, மதம் இல்லை என சுமார் 1.24 லட்சம் மாணவர்கள் பள்ளிகளில் சேர்ந்துள்ளதாக அம்மாநில கல்வித்துறை மந்திரி சட்டசபையில் தெரிவித்துள்ளார். பள்ளிகளில் விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டிருக்கும் சாதி, மதம் குறித்த தகவல்களை தெரியப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என அந்த மாநில அரசு அண்மையில் அறிவித்திருந்தது. அதன்படி கேரள மாநிலம் முழுவதுமாக உள்ள பள்ளிகளில் படிக்கும் 1,24,147 மாணவர்கள் பள்ளி சேர்க்கை விண்ணப்பத்தில் சாதி, மதம் என்ற பட்டியலை பூர்த்தி செய்யாமல் புறக்கணித்துள்ளனர். 2017-18 கல்வி ஆண்டின் அடிப்படையிலான புள்ளி விவரங்களின்படி சான்றிதழ்களில் சாதி, மதம் இல்லை என 1 முதல் 10-ம் வகுப்பு வரை மொத்தம் 1,23,630 மாணவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதேபோல் 11-ம் வகுப்பில் 278 மாணவர்களும், 12-ம் வகுப்பில் 239 மாணவர்களும் குறிப்பிட்டுள்ளனர் என அம்மாநில கல்வித்துறை மந்திரி சி.ரவீந்திரநாத் சட்டசபையில் தெரிவித்துள்ளார். முன்னதாக கேரளாவில் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்ற திட்டம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. #KeralaStudents #SkipCasteReligion #tamilnews

Source: Maalaimalar

1.24 lakh students ignoring caste and religion have been enrolled in school-education Minister of Kerala

In Kerala school enrolment application form for themselves in religion, caste, about 1.24 million students in schools that do not suck