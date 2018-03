தமிழகத்துக்கான புதிய பொது கணக்காயராக ஆர்.திருப்பதி வெங்கடசாமி நியமனம்

தமிழகத்துக்கான புதிய பொது கணக்காயராக ஆர்.திருப்பதி வெங்கடசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை: மத்திய கணக்கு தணிக்கைத் துறையின் (சி.ஏ.ஜி.) கீழ் தமிழகத்திற்கான பொதுக்கணக்காயர் அலுவலகம் இயங்குகிறது. இந்த அலுவலகம், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ளது. தமிழகத்துக்கான சி.ஏ.ஜி.யின் பொது கணக்காயராக அருண் கோயல் 2015-ம் ஆண்டு முதல் பணியாற்றி வந்தார். கோட்டக் கணக்காயர் ஒருவரை பொதுப்பணித்துறையின் தணிக்கையாளராக நியமிப்பதற்கு லஞ்சம் பெற்றதாக சமீபத்தில் சி.பி.ஐ.யால் அருண் கோயல் கைது செய்யப்பட்டார். இந்தநிலையில், தமிழகத்துக்கான சி.ஏ.ஜி.யின் புது பொது கணக்காயராக (கணக்குகள் மற்றும் உரிமை வழங்கல்) ஆர்.திருப்பதி வெங்கடசாமி நியமிக்கப்பட்டு பதவி ஏற்றார். இதுதொடர்பாக மத்திய கணக்கு தணிக்கைத் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டு இருப்பதாவது:- ஆர்.திருப்பதி வெங்கடசாமி கடந்த 2000-ம் ஆண்டில் இருந்து இந்திய தணிக்கை மற்றும் கணக்குகள் பணியில் இருக்கிறார். தமிழ்நாடு பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக சேவைகள் தணிக்கையின் பொதுக்கணக்காயராக அவர் பணியாற்றுகிறார். தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை பட்டம் படித்துள்ளார். அமெரிக்காவிலும் இவர் பட்டப்படிப்பு பயின்றுள்ளார். #Tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

As a new public accountant for the State of Tamil Nadu. Tirupati venkatasamy appointment

As a new public accountant for the State of Tamil Nadu. Tirupati has been appointed venkatasamy. Madras: Central account dhana