குமரி கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் விவகாரம்: 4 எம்எல்ஏக்கள் உட்பட 10 பேர் மீது வழக்கு பதிவு- பாதுகாப்பு கேட்டு அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம்

குமரி மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு சங்கத் தேர்தலில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக இணைப்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் எம்எல்ஏக்கள் நடத்திய உள்ளிருப்புப் போராட்டத்தின்போது ஊழியர் தாக்கப்பட்டார். இதுதொடர்பாக, 4 எம்எல்ஏக்கள் உட்பட 10 பேர் மீது போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

குமரி மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான வேட்புமனு தாக்கலின்போது, அந்தந்த கூட்டுறவு சங்கங்களில் வேட்பாளர் பட்டியல் ஒட்டப்படவில்லை என புகார் கூறி, தேர்தலை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி, திமுக எம்எல்ஏக்கள் ஆஸ்டின், சுரேஷ்ராஜன், மனோதங்கராஜ், காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் பிரின்ஸ், விஜயதரணி, ராஜேஷ்குமார் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள், நாகர்கோவில் கூட்டுறவு சங்க இணைப் பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு நேற்று முன்தினம் சென்றனர்.

இணைப் பதிவாளர் நடுக்காட்டு ராஜாவை எம்எல்ஏக்களும், அவர்களுடன் வந்த சிலரும் திட்டியுள்ளனர். அலுவலக ஊழியர்கள் சிலர் இதை தட்டிக் கேட்டதால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அப்போது, தாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் அலுவலக ஊழியர் சுபாஷ், ஆசாரிபள்ளம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். பெண் ஊழியரை அவதூறாக பேசியதாகவும் குற்றம்சாட்டப்படுகிறது. மறுதேர்தல் நடத்த தேர்தல் ஆணையருக்கு பரிந்துரை செய்வதாக இணைப் பதிவாளர் வாக்குறுதி அளித்த பின்னர், எம்எல்ஏக்கள் உள்ளிருப்புப் போராட்டத்தைக் கைவிட்டனர்.

7 பிரிவுகளில் வழக்கு

நாகர்கோவில் நேசமணி நகர் போலீஸில், இணைப் பதிவாளர் புகார் கொடுத்தார். இதன் பேரில், எம்எல்ஏக்கள் பிரின்ஸ், சுரேஷ்ராஜன், மனோதங்கராஜ், ராஜேஷ்குமார், குமரி கிழக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் உட்பட 10 பேர் மீது பெண்கள் வன்கொடுமை சட்டம் பிரிவு 4(1), ஐபிசி 147, 294(பி), 332, 353, 506(1) மற்றும் பொது சொத்துக்கு சேதம் விளைவித்தல் மற்றும் இழப்பு தடுப்பு சட்டம் 3(1) ஆகிய 7 பிரிவுகளின் கீழ் போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

எம்எல்ஏக்களை கண்டித்தும், அரசு ஊழியர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரியும் அரசு ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தேர்தல் ரத்து கிடையாது

‘தி இந்து’விடம் இணைப் பதிவாளர் கூறியது: எம்எல்ஏக்கள் நடந்துகொண்ட விதம் மனித உரிமை மீறல். அரசு ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் முறைகேடு நடக்கவில்லை. தேர்தலை ரத்து செய்ய முடியாது என்றார்.

