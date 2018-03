திருப்பத்தூர் அருகே உயரழுத்த மின்கம்பி அறுந்து விழுந்ததால் ரயில் போக்குவரத்து பாதிப்பு: 8 ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தம்

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே உயரழுத்த மின்கம்பி அறுந்ததால் 8 ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. காக்காங்கரை என்ற இடத்தில் உயரழுத்த மின்கம்பி அறுந்து விழுந்ததால் ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதி செய்து தர ரயில்வே அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். இதனால் காக்கங்கரையில் மதுரை-சென்னை செல்லும் துரந்தோ ரயில், திருவனந்தபுரம்-சென்னை செல்லும் திருவனந்தபுரம் மெயில் ரயில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. எர்ணாகுளம்-சென்னை ரயில் தோதம்பட்டியிலும், கொச்சுவேலி-பெங்களூரு ரயில் மொரப்பூரிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. திருவனந்தபுரம்-சாலிமார் ரயில் லோகுரிலும், திருவனந்தபுரம்-சென்னை ரயில் கருப்பூரிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் எர்ணாகுளம்-ஐதராபாத் சிறப்பு ரயில் பொம்மிடியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அறுந்து விழுந்த மின்கம்பியை சீரமைக்க 2 மணி நேரம் ஆகும் என்பதால் ரயில் பயணிகள் அவதி அடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

