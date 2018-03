லோக்பால் நிறைவேற்ற கோரி தொடங்கிய உண்ணாவிரதத்தை முடித்தார் சமூக சேவகர் அண்ணா ஹசாரே

லோக்பால் நிறைவேற்ற கோரி தொடங்கிய உண்ணாவிரதத்தை முடித்தார் சமூக சேவகர் அண்ணா ஹசாரே

டெல்லியில் உண்ணாவிரதம் இருந்த சமூக சேவகர் அண்ணா ஹசாரே நேற்று தனது உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொண்டார். அவருக்கு மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் இளநீர் கொடுத்து உண்ணாவிரதத்தை முடித்து வைத்தார்.

லோக்பால் மசோதா நிறைவேற்றம், விவசாய விளைபொருட்களுக்கு நியாயமான விலை, தேர்தல் சீர்திருத்தம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தி டெல்லியில் உள்ள ராம்லீலா மைதானத்தில் காந்தியவாதியும் சமூக சேவகருமான அண்ணா ஹசாரே கடந்த 23-ம் தேதி முதல் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டார். உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுமாறு பல்வேறு கட்சிகளும் தலைவர்களும் ஹசாரேவுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.

இந்நிலையில், உண்ணாவிரதம் இருந்த அண்ணா ஹசாரேயை மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் நேற்று சந்தித்து உண்ணாவிரதத்தை கைவிடக் கோரினார். அவரது கோரிக்கையை ஏற்று உண்ணாவிரதத்தை ஹசாரே கைவிட்டார். அவருக்கு தேவேந்திர பட்னாவிஸ் இளநீர் கொடுத்து உண்ணாவிரதத்தை முடித்து வைத்தார். பின்னர் பேசிய ஹசாரே, ‘‘லோக்பால் விவகாரம் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளது. 6 மாதத்துக்குள் இந்தப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படும் என்று தேவேந்திர பட்னாவிஸ் என்னிடம் உறுதியளித்தார். அரசையும் மக்களையும் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டியது அரசின் கடமை’’ என்றார்.

முன்னதாக, உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள மக்களுக்கு அழைப்புவிடுத்து ஹசாரே ஆதரவாளர்கள் நேற்று முன்தினம் மாலை டெல்லியில் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி ஊர்வலமாகச் சென்றனர். அப்போது, போலீஸ் துணை கமிஷனர் தன்னை தாக்கியதாகவும் இதில் தனக்கு காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அண்ணா ஹசாரே இயக்கத்தின் உயர்நிலைக் குழு உறுப்பினர் சுஷீல் பட் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். டெல்லி மருத்துவமனையில் நேற்று அவர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

