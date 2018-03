பழனி முருகன் கோவிலில் ஐ.ஜி பொன்.மாணிக்கவேல் ஆய்வு

பழனி: பழனி முருகன் கோவில் உற்சவர் சிலை முறைகேடு தொடர்பாக ஐஜி பொன்மாணிக்கவேல் கோப்புகளை ஆய்வு செய்தார். நேற்று கோவில் நிர்வாகத்திடம் விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில் பொன். மாணிக்கவேல் இன்று கோப்புகளை ஆய்வு செய்தார்.

Source: Dinakaran

