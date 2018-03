ரபேல் போர் விமானத்தின் விலையை வெளியிட முடியாது: பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திட்டவட்டம்

ரபேல் போர் விமானத்தின் விலையை வெளியிட முடியாது: பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திட்டவட்டம்

உள்நாட்டு பாதுகாப்பை கருத்தில்கொண்டு, ரபேல் போர் விமானத் தின் விலையை வெளியிட முடி யாது என்று மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

பிரான்ஸில் தயாரிக்கப்பட்ட 36 அதிநவீன ரபேல் போர் விமானங்களை வாங்குவது தொடர்பாக அந்நாட்டுடன் இந்தியா ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த ஒப்பந்தத்தில் பெரிய அளவில் முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதாக காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டி வருகிறது.

குறிப்பாக, முந்தைய காங்கிரஸ் ஆட்சிக்காலத்தில் ஒரு ரபேல் விமானத்துக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த தொகையை விட பல மடங்கு அதிக விலை, இந்தப் புதிய ஒப்பந்தத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்ப தாகவும், இதனால் அரசுக்கு ரூ.36,000 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அக்கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மேலும், ரபேல் போர் விமானத்தின் விலையை வெளியிட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தி வருகிறார்.

இந்தப் பின்னணியில், டெல்லி யில் நேற்று நடைபெற்ற இந்தியப் பொருளாதார மாநாட்டில் பங்கேற்ற மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனிடம் இதுதொடர்பாக கேள்வியெழுப்பப்பட்டது. இதற்குப் பதிலளித்து அவர் கூறியதாவது:

இந்தியா – பிரான்ஸ் இடையேயான நல்லுறவுக்கு ரபேல் ஒப்பந்தம் ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும். ரபேல் விமானத்தின் தயாரிப்பு, அதன் விலை உள்ளிட்ட அனைத்து விஷயங்களிலும் இந்தியாவுக்கு சாதகமான ஒப்பந்தமாக இது அமைந்துள்ளது. அதேசமயத்தில், உள்நாட்டு பாதுகாப்பு, இரு நாட்டு நல்லுறவு உள்ளிட்ட அம்சங்களைக் கருத்தில்கொண்டு ரபேல் விமானத்தின் விலையை வெளியிட முடியாது.

மத்திய அரசுக்கு எதிராக ஏதா வது முறைகேடு சிக்குமா என ராகுல் காந்தி தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார். ஆனால், அவரால் எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. எனவே, அவர் தொடர்ந்து தனது தேடுதல் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, நாட்டின் பாதுகாப்பு விஷயத்தில் என்னால் சமரசம் செய்து கொள்ள முடியாது என நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார். – ஐஏஎன்எஸ்

