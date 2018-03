தேர்வு பயிற்சி நிறுவனத்தின் உரிமையாளரிடம் விசாரணை

சிபிஎஸ்இ அதிகாரிகள் அளித்த புகாரின்படி, தேர்வு பயிற்சி நிறுவனத்தின் உரிமையாளரிடம் போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சிபிஎஸ்இ 12-ம் வகுப்பு பொருளாதாரப் பாடம், 10-ம் வகுப்பு கணிதத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் முன்கூட்டியே வெளியானது குறித்து சிபிஎஸ்இ அதிகாரிகள் போலீஸில் புகார் அளித்துள்ளனர். அதன் அடிப்படையில் டெல்லி ராஜிந்தர் நகர் பகுதியில் மாணவர்களுக்கு தேர்வுக்கான பயிற்சி நிறுவனம் நடத்தி வரும் விக்கி என்பவரிடம் போலீஸார் விசாரிக்கின்றனர். முதல் தகவல் அறிக்கையிலும் விக்கியின் பெயர் இடம் பெற்றுள்ளது. தொழிலதிபர் ஒருவர் மூலம் வாட்ஸ் அப்பில் வினாத்தாள்களை பெற்றதாக சில மாணவர்கள் கூறியதைத் தொடர்ந்து அந்த தொழிலதிபரிடமும் போலீஸார் தீவிரமாக விசாரிக்கின்றனர்.

இதனிடையே, டெல்லியில் பேட்டியளித்த காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீப் சுர்ஜீவாலா, ‘‘மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர், சிபிஎஸ்இ தலைவர் அனிதா கர்வால் ஆகியோர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும். வினாத்தாள் வெளியானது குறித்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் நீதி விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்’’ என்று கோரியுள்ளார். இதற்கிடையில் மறுதேர்வு நடத்துவதற்கு மாணவர்களும் பெற்றோரும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

Coaching of the company owner inquiry

According to the complaint filed by the authorities after CBSE exams, examination training policemen from the owner of the company serious inquiry