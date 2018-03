உடல் பருமனை குறைக்க முயன்றவர் பலி: சாலையோர கடை லேகியம் காரணமா? என விசாரணை

ஆவடி அருகே உள்ள அயப்பாக்கம் – தெருவீதியம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் பிரதீப்குமார்(27). இவர் 100 கிலோ எடை இருந்ததால், உடல் பருமனைக் குறைக்க உடற்பயிற்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்தார்.

இந்நிலையில், அயப்பாக்கம் பகுதியில் சமீபத்தில், சாலையோரத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனம் ஒன்றில் உடல் பருமனைக் குறைப்பதற்காக லேகியம் வாங்கி சாப்பிட்டு வந்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டுள்ளார். பின்னர் அம்பத்தூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினார். அன்று இரவு மீண்டும் கடுமையான வயிற்று வலி ஏற்படவே, சென்னை அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் நேற்று அதிகாலை, சிகிச்சை பலனின்றி பிரதீப்குமார் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

இதுகுறித்து, வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள திருமுல்லைவாயல் போலீஸார், சாலையோரக் கடை லேகியம் சாப்பிட்டதால் பிரதீப்குமார் உயிரிழந்தாரா? அல்லது வேறு காரணமா? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: The Hindu

English summary

He tried to reduce obesity kills because roadside shop: lehiyam? That inquiry

Ayapakkam-theruveethiyamman koil Street near avadi belonged pradeepkumar (27). They had 100 kg weight