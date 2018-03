மதுரையில் மனைவிக்கு பணி நிரந்தரம் செய்யாததைக் கணடித்து தீக்குளித்தவர் உயிரிழப்பு

மதுரை: மதுரை ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் தீக்குளித்த ஜேசுராஜா என்பவர் மருத்துவமனையில் பலனின்றி உயிரிழந்தார். ஆசிரியை லியோஜெசிந்தாவை பணி நிரந்தரம் செய்யவில்லை எனப் புகார் கூறி கணவர் ஜேசுராஜா தீக்குளித்தார். மதுரை காமராஜர் சாலையில் உள்ள நிர்மலா பள்ளியில் 15 ஆண்டுகளாக லியோஜெசிந்தா ஆசிரியையாக பணியாற்றி வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

In Madurai, the Duchess has not done the job permanently he set himself alight fatal kanadi

Set himself alight in Madurai Madurai: collector office complex in jesuraja had died in the hospital, and Serah adayar. �