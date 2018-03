காவிரி விவகாரத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்வது ஆலோசித்து முடிவு : முதல்வர் பேட்டி

மதுரை: உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி காவிரி விவகாரத்தில் மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்வது பற்றி ஆலோசித்து உரிய முடிவெடுக்கப்படும் என முதல்வர் கூறியுள்ளார். மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் துவங்கியது முதல் முடியும் வரை 17 நாட்கள் அ.தி.மு.க. எம்.பி.க்கள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி இரு அவைகளும் முடங்கும் வகையில் போராட்டம் நடத்தினர் என குறிப்பிட்டார். மேலாண்மை வாரியம் கோரி இதுவரை எந்த கட்சியும் கொடுக்காத அழுத்தத்தை மத்திய அரசுக்கு அதிமுக கொடுத்ததாக குறிப்பிட்டார். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கூறிய உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்த மத்திய அரசு தவறிவிட்டதாக குற்றம்சாட்டினார். இதற்காக மத்திய அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்வது பற்றி சட்ட நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்றார். காவிரி பிரச்சனையில் தமிழக மக்கள் மற்றும் தமிழக விவசாயிகள் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி காலை முதல் மாலை 6 மணி வரை அ.தி.மு.க. சார்பில் மாவட்ட தலைநகரங்களில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற உள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.

Source: Dinakaran

