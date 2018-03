எடியூரப்பா ஊழல்வாதி என்று வாய்தவறிப் பேசிவிட்டேன்; காங்கிரஸார் கொண்டாடுகிறார்கள்: அமித் ஷா விளக்கம்

எடியூரப்பா ஊழல்வாதி என்று வாய்தவறிப் பேசிவிட்டேன், ஆனால், அதை காங்கிரஸார் கொண்டாடுகிறார்கள் என்று பாஜக தலைவர் அமித் ஷா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலத்தில் மே 12-ம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தலும், 15-ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெற உள்ளது. இதனால், கர்நாடக மாநிலத்தில் தேர்தல் களம் பரபரப்படைந்துள்ளது. பாஜக தலைவர்களும், காங்கிரஸ் தலைவர்களும் தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் தேவநாகரி எனும் இடத்தில் பாஜக தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசிய தேசியத் தலைவர் அமித் ஷா, எடியூரப்பாவை அருகில் வைத்துக்கொண்டே, இந்தியாவில் ஊழல்நிறைந்த ஆட்சி எது என்றால், அது எடியூரப்பா தலைமையிலான ஆட்சிதான் என்று முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தெரிவித்து இருக்கிறார் என்றார்.

அதன்பின் அமித் ஷா அருகே அமர்ந்திருந்த பாஜக நிர்வாகி ஒருவர் அது எடியூரப்பா இல்லை, சித்தராமையா. பெயரை மாற்றிக் கூறிவிட்டீர்கள் என்று கூறியவுடன் அமித் ஷா சுதாரித்து தவறைக் திருத்திக்கொண்டார். இந்த சம்பவத்தின் போது எடியூரப்பாவின் முகம் சுருங்கிப்போனது.

இதேபோல, நேற்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு இருந்தபோது, அமித் ஷாவின் இந்தியில் பேசியதை பாஜக நிர்வாகி தவறாக மொழிபெயர்த்து சிக்கலை ஏற்படுத்திவிட்டார். பிரதமர் மோடி நாட்டை அழித்துவிடுவார். கர்நாடகத்தில் தலித், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு ஒன்றும் செய்யமாட்டார் என்று அமித் ஷா பேசாத வார்த்தைகளை பேசியதாகக் கூறி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் சிரிப்பொலி ஏற்பட்டது.

இதையே ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு காங்கிரஸ் கட்சியின் சமூக ஊடகங்களில் அமித் ஷாவையும், பாஜகவையும் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர். மேலும், மக்களும் சமூக ஊடகங்களில் அமித் ஷாவின் பேச்சை விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் மைசூரு, சாம்ராஜ்நகர், மாண்டியா, ராமநகரா ஆகிய பகுதிகளில் பாஜக தலைவர் அமித் ஷா பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.

அப்போது மைசூரு நகரில் அவர் மக்கள் மத்தியில் பேசுகையில், ”சித்தராமையா ஊழல்வாதி என்று கூறுவதற்கு பதிலாக, பாஜக முதல்வர் வேட்பாளர் எடியூரப்பா ஊழல்வாதி என்று வாய்தவறி கூறிவிட்டேன். நான் தவறு செய்து இருக்கலாம். கர்நாடக மக்கள் தவறு செய்யமாட்டார்கள். சித்தராமையா ஆட்சியில் ஏராளமான நிர்வாகச் சீர்கேடுகள் நடந்துள்ளன. ஆனால், நான் தவறுதலாகப் பேசியதையே எடுத்துக்கொண்டு காங்கிரஸார் பேசி வருகிறார்கள்”எனத் தெரிவித்தார்.

