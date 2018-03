பிரதமர் மோடிக்கு திமுக கருப்புக் கொடி: ஸ்டாலின்

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து தமிழகம் வரும் பிரதமருக்கு திமுக கருப்புக் கொடி காட்ட உள்ளதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் காலக்கெடு முடிந்த நிலையில் மத்திய அரசு எந்த முயற்சியும் எடுக்காதது குறித்து தமிழகம் முழுவதும் கொந்தளிப்பான நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் திமுக சார்பில் அவசர தலைமை செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது. இதில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டது. சென்னை வரும் பிரமருக்கு கருப்புக் கொடி காட்டவும் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியதாவது:

“இன்று திமுக தலைமை செயற்குழு அவசரக்கூட்டம் நடந்துள்ளது. 7 தீர்மானங்கள் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. வருகிற 1-ம் தேதி திமுகவுடன் இணைந்த கருத்துடைய கட்சிகளை அழைத்து அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து கூடி முடிவெடுப்பது என முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

15-ம் தேதி பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருவதாக செய்தி வந்துள்ளது. அவர் அப்படி 15-ம் தேதி தமிழகம் வரும்போது அவருக்கு திமுக சார்பில் கருப்புக் கொடி காட்ட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

திமுக சார்பில் வழக்கில் இணைய முடியாது. அதை மத்திய அரசும் மாநில அரசும் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் முயற்சியில் பொறுத்திருப்போம் என கடைசி நிமிடம் வரை ஓபிஎஸ் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார், 29-ம் தேதி வரை பொறுங்க என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்.

ஆனால் தற்போது உண்ணாவிரதம் அறிவித்துள்ளனர். இது ஒரு நாடகம், சாகிற நேரத்தில் சங்கரா, சங்கரா என்பது போல் உள்ளது” என்று ஸ்டாலின் கூறினார்.

