பத்திரிகையாளர்கள் பணிபுரிவதற்கான பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை உறுதி செய்க: பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் வலியுறுத்தல்

பத்திரிகையாளர்கள் பணிபுரிவதற்கான பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை உறுதி செய்ய தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா கட்சியின் மத்திய செயலக கூட்டம் இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. கட்சியின் தேசியத் தலைவர் அபுபக்கர் இக்கூட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கினார். இக்கூட்டத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் பணிபுரிவதற்கான பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.

இது தொடர்பாக பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், ”கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் பிஹார் மற்றும் மத்திய பிரேதச மாநிலங்களில் குறைந்தது மூன்று பத்திரிக்கையாளர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். பத்திரிகைத்துறை சார்ந்த வேலைகளில் ஈடுபட்டதால்தான் அவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பதற்கு வலுவான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. இது உலகத்திலேயே பத்திரிகையாளர்களுக்கு மிக மோசமான இடமாக நமது நாடு மாறக்கூடிய அபாயமான நிலையாகும். பிரசித்திபெற்ற கன்னட பத்திரிக்கையாளர் கெளரி லங்கேஷுடைய படுகொலை இன்னமும் தீர்க்கப்படவில்லை என்பது கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

சட்டவிரோத தொழில்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளி கும்பல்களும் தவறான தகவல்களால் வளர்ந்து வரும் மதவாத அமைப்புகளும் உண்மையான பத்திரிகைத்துறையின் செயல்பாடுகளை கண்டு அஞ்சுகின்றனர். அதிகாரத்தில் இருக்கும் அவர்களின் சேவகர்களால் இத்தகைய சக்திகள் உதவி செய்யப்படுவதால், இருவரும் ஒருசேர தேசத்திலிருக்கும் பத்திரிகை சுதந்திரத்தின் ஓட்டத்தை தடுக்க மீண்டும் மீண்டும் தைரியமாக பத்திரிகையாளர்களை குறிவைத்தும் படுகொலை செய்தும் வருகின்றனர். இத்தகைய சம்பவங்களில் பொது சமூகம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பத்திரிகையாளர்கள் பணிபுரிவதற்கான பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை உறுதி செய்ய அதிகாரிகள் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Journalists have to work in order to ensure a safe environment for the popular front: emphasis

Journalists have to work in order to ensure a safe environment for serious measures to be carried out